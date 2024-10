Há apenas um ano, a 28 de outubro de 2023, Lamine Yamal tornou-se no jogador mais jovem a disputar um jogo entre Barcelona e Real Madrid.

Tinha 16 anos e 107 dias na altura. Este sábado, o extremo catalão deu mais um passo no seu percurso magnífico e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar num «El Clásico», com 17 anos e 106 dias.

Com o golo aos 77 minutos, no Santiago Bernabéu, em jogo a contar para 11.ª jornada da Liga Espanhola, o internacional espanhol bateu o recorde do seu colega de equipa, Ansu Fati, que havia marcado contra os merengues aos 17 anos e 358 dias.

Lamine Yamal acrescenta mais um recorde lendário à sua ainda curta mas já ilustre história.

No Clássico, o Barcelona bateu o Real Madrid por 4-0 e isolou-se ainda mais na liderança do campeonato, agora com seis pontos de vantagem sobre os eternos rivais, que ocupam o segundo lugar.