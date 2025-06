Dean Huijsen foi apresentado esta terça-feira como reforço do Real Madrid, um «sonho de criança» que o jovem central, um dos destaques da Espanha na Liga das Nações, cumpre agora, aos 20 anos, depois do clube espanhol o ter comprado ao Bournemouth por 60 milhões de euros. Na apresentação, o jovem defesa disse estar «eternamente grato» a… José Mourinho.

Formado no Málaga, Huijsen foi contratado, ainda com idade júnior, pela Juventus, em 2021, mas em 2023 foi emprestado à Roma a pedido do treinador português.

«Estava num jantar de Natal e recebi um telefonema. Quando o Mourinho te liga, deves ouvir. Estou-lhe eternamente agradecido. Para mim, é um dos melhores, um dos maiores da história do futebol», destacou o internacional espanhol esta terça-feira em alusão ao atual treinador do Fenerbahçe que também já treinou o Real Madrid.

Dean Huijsen, que passa a ter o estatuto de defesa mais caro do Real Madrid, destacou ainda Sérgio Ramos, antigo central do Real Madrid, como máxima referência. «Mandou-me uma mensagem no dia em que a transferência foi oficial. É o meu maior ídolo, o melhor central da história», referiu ainda.