O dérbi madrileno deste domingo foi um dos mais quentes dos últimos anos. A partida chegou a ser interrompida durante mais de quinze minutos pelo arremesso de vários objetos para dentro do terreno de jogo, em direção a Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid (e que já representou o Atlético).

Isqueiros ou um saco com comida estiveram entre os objetos atirados pelos adeptos. Mas outras ofensas foram não físicas, mas verbais. E muitas. A La Liga identificou, segundo a imprensa espanhola, 17 cânticos ofensivos neste dérbi de Madrid.

Logo no primeiro minuto de jogo, adeptos colchoneros entoaram: «Madridistas, filhos da p***», mas isso não foi o pior. Entre outros cânticos mais elaborados, quase sempre a atingir as mães dos adeptos do Real Madrid, a La Liga identificou um em específico direcionado para Courtois, ainda antes da violência começar.

Imediatamente antes do início da segunda parte, adeptos do Atlético Madrid posicionados atrás da baliza do belga cantaram: «Venham ver, isto não é um guarda-redes, é uma p*** de cabaret». Depois do golo de Éder Militão e de Courtois celebrar em direção a estes adeptos, foram arremessados objetos.

Os adeptos cantaram «morre, Courtois», repetiram o cântico referido anteriormente e dirigiram-lhe mais insultos. Aos adeptos do Real Madrid, foram identificados dois momentos idênticos.