A imprensa desportiva catalã garante nesta quinta-feira que a continuidade de Ronald Koeman como treinador do Barcelona está assegurada… até sábado.

Depois de perder por 3-0 com o Benfica no Estádio da Luz, resultado que se junta a outros maus resultados dos blaugrana neste início de época, o lugar do treinador holandês foi colocado em causa.

Porém, segundo escrevem os jornais Mundo Deportivo e Sport, sempre bem informados sobre o clube, a direção não conta tomar qualquer decisão sobre o futuro de Koeman antes do confronto com o At. Madrid, no sábado.

De qualquer forma, o Mundo Deportivo revela que a direção continua a olhar para possíveis alternativas e caso o resultado frente ao campeão espanhol não seja do agrado, a interrupção para os jogos das seleções parece o momento ideal para se proceder à troca no banco dos culés.