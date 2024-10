O Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decretou ao Atlético Madrid o encerramento parcial da bancada sul nos próximos três jogos na Liga espanhola.

Na base da sanção esteve o arremesso de objetos a Courtois, situação que levou à interrupção do dérbi Atlético-Real Madrid durante quase 20 minutos na segunda parte.

O Comité de Competição refere-se aos incidentes como sendo de «especial gravidade» e que os mesmos podiam ter causado danos ao guarda-redes do Real Madrid. Além disso, faz um reparo à (falta de) atuação dos colchoneros. «Não se adotaram medidas suficientes para prevenir incidentes graves (...) e as que se adotaram não foram as ideais para um jogo de especial rivalidade de uma competição profissional de primeiro nível como é a Primeira Divisão de uma das ligas mais importantes do Mundo», lê-se.

O Atlético, que foi ainda multado em 45 mil euros, pode ainda recorrer no prazo de dez dias para o Tribunal Arbitral do Desporto.