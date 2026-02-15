O Atlético Madrid é definitivamente um clube bipolar que tanto deixa os adeptos em estado de euforia, como logo a seguir os deixa profundamente deprimidos. Foi o que aconteceu este domingo, com uma derrota pesada na visita a Rayo Vallecano (0-3), apenas três dias depois de ter goleado o Atlético Madrid na Taça do Rei (4-0).

Numa altura em que podia chegar ao terceiro lugar e aproximar-se de Real Madrid e Barcelona, a equipa de Diego Simeone, cm nove alterações no onze, foi-se abaixo e acabou surpreendida por uma equipa que luta pela fuga dos lugares de despromoção e que vinha de uma série de três derrotas consecutivas. Um jogo que começou a inclinar-se no final da primeira parte quando o Rayo marcou dois golos separados por cinco minutos.

Fran Pérez abriu o marcador, aos 40 minutos, depois de um passe atrasado de Ratiu. Cinco minutos depois, já mesmo em cima do intervalo, um erro de Lenglet permitiu ao Rayo dobrar a vantagem, com Óscar Valentín a marcar numa recarga depois de uma espetacular defesa de Oblak.

Dois golos que obrigaram os colchoneros a arriscar na segunda parte, à procura do prejuízo, com Simeone a lançar, de uma assentada, Julián Álvarez, Obeb Vargas e Robin Le Normand, para mais tarde juntar ainda Lookman e Marcos LLorente. O Atlético tornou-se mais acutilante, nas também ofereceu mais espaços para as transições da equipa da casa que acabou por matar o jogo, aos 75 minutos, na sequência de um pontapé de canto, com Álvaro a cruzar para a finalização de Mendy

Com este desaire, o Atlético Madrid continua no quarto lugar, com os mesmos pontos do que o Villarreal, enquanto o Rayo Vallecano, com estes três pontos, passa a respirar melhor, ultrapassando o Valencia e o Maiorca para chegar ao 16.º lugar.

No outro jogo realizado este sábado, o Athletic Bilbao foi a Oviedo vencer por 2-1. A equipa da casa, com David Carmo na defesa, ainda chegou ao intervalo em vantagem, com um golo de Chaira (30m), mas a equipa basca acabou por dar a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Jauregizar (58m) e Sancet (71m, gp).

