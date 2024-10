Samu Aghehowa esteve, mais uma vez, endiabrado e, em apenas 45 minutos, marcou quatro golos na goleada que a seleção de sub-21 de Espanha impôs a Malta (6-0). No dia em que se estreou como capitão, o avançado do FC Porto deu o exemplo e apontou o caminho para a vitória ao ritmo dos golos.

Até ao intervalo, o avançado do FC Porto marcou aos 5, 37, 39 e 45 minutos. Uma verdadeira máquina de golos, com o jovem avançado a expor todo o seu extinto de «matador», com quatro remates certeiros, com apenas quarenta minutos a separarem o primeiro do quarto golo.

Samu marcou sete golos em sete jogos oficiais pelo FC Porto, neste arranque de temporada, e também já tinha marcado um golo no torneio olímpico do Paris 2024.

Agora, em apenas 45 minutos, marcou mais quatro pela seleção de sub-21 de Espanha.

Já na segunda parte, a Espanha chegou aos 5-0, aos 56 minutos, por Peque, e, logo a seguir, Samu foi substituído, mas La Rojita, como é conhecida a seleção de sub-21 espanhola, ainda marcou mais um golo, aos 76 minutos, por Roberto Fernandez que fixou o resultado final em 6-0.

A Espanha, tal como Portugal, já tinha garantida a presença na fase final do Euro2025, e fecha agora a fase de qualificação sem derrotas, com nove vitórias e um empate, com um total de 28 golos marcados e apenas 5 consentidos.

Veja os quatro golos de Samu:

1-0

2-0

3-0

4-0