O Real Madrid caiu com um estrondo em casa perante o Valência este sábado por 1-2, numa partida que ficou marcada pela defesa de uma grande penalidade de Vinicius Junior por parte de Mamardashvili.

Ora, no final do encontro, o guardião do Valência acabou por confidenciar que tinha feito uma aposta com o avançado brasileiro.

«Perguntei-lhe se queria apostar 50 euros e ele disse que sim. Ganhei e era suposto ele pagar no final do jogo, mas está tudo bem», disse o guarda-redes georgiano.

