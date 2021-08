James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, considera que se Lionel Messi for para o Paris Saint-Germain, a equipa francesa terá tudo para ambicionar a todos os troféus. Por outro lado, o internacional colombiano, atualmente no Everton, considera a saída do craque argentino do Barcelona, confirmada pelo clube catalão, como «normal» no futebol.

«Se o Messi for para o Paris Saint-Germain, vão jogar sozinhos, podem já dar-lhes todos os títulos. Em Inglaterra, não acho que consigam pagar as exigências dele, apenas os clubes de Manchester», destacou o extremo numa transmissão na plataforma Twitch.

Para James, o Barça perdeu um grande jogador e vai ter de ir ao mercado para equilibrar novamente o plantel. «O Messi marca, no mínimo, trinta golos e faz outras trinta assistências por ano. Agora o Barcelona terá que procurar jogadores que façam o mesmo. Talvez um que faça dez e dez, outro cinco e cinco, e que se vão complementando. A questão é encontrar esses jogadores...», comentou.

Apesar da longa relação entre Messi e o Barcelona, James Rodríguez não estranhou a saída do internacional argentino. «O Aguero foi para o Barcelona e agora o Messi foi-se embora. Só que eles são parceiros, são muito amigos. Isto são coisas que acontecem no futebol. Aconteceu a mesma coisa comigo: vou para o Everton, praticamente porque o Ancelotti estava lá, e pouco tempo depois ele sai», contou ainda.