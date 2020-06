Javier Balboa, antigo jogador do Benfica e do Real Madrid, referiu-se a Antoine Griezmann como «uma criança de 14 anos» pelas dificuldades que o internacional francês tem tido para se adaptar ao ataque do Barcelona.

«É um dos melhores jogadores da Europa e vai para o Barcelona, onde estão Messi e Suárez, mas não apareceu. Se não abrem espaço para ti, então tens de ser tu a tratar do assunto. Passei por muitos países e também tive de fazer isso, começou por referir o antigo extremo em conversa no programa «El Chiringuito» no canal MEGA.

No primeiro jogo do Barcelona na retoma, frente ao Maiorca, Griezmann até foi titular, mas foi o primeiro a sair, no início da segunda parte. «Parece que estamos a falar de miúdos, uma criança de catorze anos. Ele é campeão do Mundo. Não consegue adaptar-se ao jogo de Messi e Suárez no Barça? É uma questão de atitude, de querer. Braithwaite fez isso e veio do Leganés. Faz as coisas com calma e mostra-se no campo», referiu ainda Balboa.

Griezmann continua a merecer a confiança do treinador Quique Setién que até lhe dirigiu elogios na última conferência de imprensa, mas com o regresso de Luis Suárez e perante a forma de Braithwaite colocam em causa o estatuto de indiscutível do internacional francês nos próximos jogos.