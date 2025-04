Javier Tebas, presidente da liga espanhola, dirigiu um duríssimo comunicado a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, depois dos merengues terem ameaçado não comparecer na final da Taça do Rei que está marcada para este sábado diante do Barcelona.

O Real Madrid cancelou todos os compromissos protocolares relacionados com a Taça do Rei, desde o treino, à conferência de imprensa, em reação às declarações do árbitro e do vídeoárbitro que estão destacados para o jogo.

Nem treino, nem conferência: Real Madrid em protesto devido aos árbitros

Javier Tebas, que tem sido diplomático na gestão desta crise, perdeu a paciência e disparou contra Florentino Pérez, acusando o presidente do Real Madrid de pretender controlar o futebol espanhol. «Isto não é futebol, é controlo de poder», começa por apontar o máximo responsável da liga espanhola, num comunicado publicado nas redes sociais.

Um comunicado que, depois, prossegue, com uma lengalenga: «Não gosta de Tebas porque não faz o que ele quer. Não gosta do Ceferin [presidente da UEFA] por que não faz o que ele quer. Não gosta do Louzán [presidente da federação] porque não faz o que ele quer. Não gosta dos comentadores de TV porque não dizem o que ele quer. Não quer avançar com a reforma da arbitragem porque não é o que ele quer», escreve Tabas.

Mas ainda há mais. «Agora, após as declarações dos árbitros – fartos da perseguição promovida pela Real Madrid TV – responde como sabe: suspende a conferência de imprensa, cancela o treino em La Cartuja, não respeita os atos protocolares da final da Taça e ameaça não comparecer na final», escreve ainda o representante da liga.