João Félix está mais próximo de defrontar o Atlético Madrid, a sua antiga equipa, este domingo, uma vez que o internacional português integra a lista de convocados por Xavi, anunciada há instantes pelo clube catalão.

Será o reencontro de João Félix com a equipa de Diego Simeone desde a sua saída, em janeiro do presente ano, para o Chelsea, onde terminou a última temporada, antes de ser apresentado como reforço do Barcelona já perto do fecho do mercado de verão.

Uma convocatória que conta ainda com João Cancelo e dois jogadores dos escalões de formação, Astralaga e Kochen, que rendem os lesionados Ter Stegen e Gavi nas opções de Xavi.

Barcelona e Atlético Madrid dividem o terceiro lugar da liga espanhola, com os mesmos 31 pontos, mas os colchoneros têm um jogo em atraso com o Sevilha por realizar.