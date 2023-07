João Félix falhou o treino do Atlético Madrid desta sexta-feira devido a uma sobrecarga muscular, habitual nestes arranques de pré-temporada, que vai obrigar o internacional português a gerir a carga física nos próximos dias.

O jogador português, que continua com o futuro indefinido, foi integrado no estágio de preparação dos colchoneros, em Los Ángeles de San Rafael, mas deu vários sinais de frustração ao longo da semana de trabalho.

O treino do Atlético Madrid, além da ausência do português, ficou marcado pelo regresso do guarda-redes Jan Oblak que vai ser integrado no grupo de forma progressiva, face à lesão que o afastou da competição no final da época passada.