João Félix voltou esta terça-feira a treinar com o plantel do At. Madrid, depois de ter ultrapassado a covid-19, que o manteve isolado em casa nos últimos dias. Ora segundo o treinador Diego Simeone, o português está bem fisicamente e pronto a ser opção esta quarta-feira, no jogo em atraso da Liga frente ao Levante, se isso for a vontade da equipa técnica.

«O João Félix está bem, não teve muitos sintomas que o tenham impedido de treinar desde o terceiro ou quarto dia de isolamento e esteve a trabalhar sob orientação dos preparadores físicos. Está cheio de vontade de voltar a jogar e é saudável e ótimo poder tê-lo amanhã. Pelo que consideramos ser a melhor estratégia, decidiremos o que fazer», disse o técnico.