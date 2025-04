A momento que se vive no Valladolid não é o melhor. Último classificado da Liga espanhola com apenas 20 pontos, foram goleados pelo Getafe por 4-0 este domingo.

A partida ficou marcada por confrontos entre dois jogadores no banco do Valladolid. Luis Pérez tentou agredir Juanmi Latasa, depois do avançado ter sido substituído à passagem do minuto 66.

Comert, o jogador que estava entre os dois, foi quem conseguiu acalmar os ânimos enquanto Luis Pérez abandonou a zona técnica.

Depois do jogo, os dois atletas do Valladolid emitiram um comunicado conjunto pedindo desculpa e comprometendo-se a aceitar as sanções que seriam alvo pelo clube.

Nos equivocamos ⬇️ Nos disculpamos ⬇️ ¡Continuamos juntos!

⚪🟣 pic.twitter.com/Zjdmq2yCKD — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) April 7, 2025

Entretanto, já esta segunda-feira, a equipa espanhola emitiu um comunicado dizendo que Luis Pérez e Juanmi Latasa vão ser alvo de um processo disciplinar.

«Em defesa da imagem do clube e em respeito pelos restantes companheiros e, sobretudo, pelos nossos adeptos, o Real Valladolid vai aplicar o nosso Regulamento Geral de Disciplina a ambos os jogadores», pode ler-se no breve comunicado nas redes sociais do Valladolid.