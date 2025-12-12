Kika Nazareth regressou esta sexta-feira aos treinos da equipa feminina do Barcelona, duas semanas depois de sofrer um entorse no ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo ao serviço da Seleção Nacional.

A internacional portuguesa, inicialmente apontada a uma paragem de cerca de três semanas, recuperou mais rápido do que o previsto e já foi vista entre as colegas da formação blaugrana.

A avançada de 23 anos participou na sessão que antecede o encontro deste sábado frente ao Badalona Women e, segundo a imprensa espanhola pode ser já opção para esse jogo.

A lesão sofrida a 28 de novembro, num particular entre Portugal e Países Baixos, aconteceu no mesmo tornozelo onde, em março de 2025, Kika já tinha sofrido uma rotura do ligamento colateral medial, lesão que a obrigou a ser operada e a afastou durante quatro meses, impedindo-a de estar na final da Liga dos Campeões em Lisboa.

Mais recentemente, o novo golpe no tornozelo impediu-a também de enfrentar o Benfica, clube onde fez toda a formação.