Ronald Koeman, treinador do Barcelona, foi castigado com dois jogos de suspensão, em consequência da expulsão na quinta-feira no jogo em que os catalães perderam, em casa, com o Granada (2-1).

O treinador holandês viu o cartão vermelho aos 66 minutos do jogo, após dirigir-se ao quarto árbitro, já depois de ser advertido, com a expressão «que personagem», com o árbitro principal a considerar no relatório que o treinador faltou ao respeito.

«De acordo com o árbitro, fui desrespeitoso com o quarto árbitro, mas não penso que o tenha sido. Uma falta de respeito é insultar», justificou o holandês na conferência após o jogo.

Com este castigo, Koeman vai falhar os dois próximos jogos do Barcelona, no domingo, em casa do Valência, e a 8 de maio em Camp Nou frente ao Atlético de Madrid, adversário direto na corrida ao título.

A cinco jornadas do final, a Liga espanhola é liderada pelo Atlético Madrid, com 73 pontos, seguida de Real Madrid e Barcelona, ambos com 71, mas vantagem no confronto direto dos merengues, e em quarto segue o Sevilha, com 70.