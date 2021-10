O holandês Ronald Koeman garantiu nesta terça-feira, dois dias depois de perder em casa com o Real Madrid (2-1) na Liga espanhola, que quer continuar a aproveitar o facto de treinar o Barcelona e não pensa sair.

«Há coisas [nesta situação] de que não gosto. Mas há outras que sim. Gosto de estar com os jogadores, dar treinos, preparar os jogos. No dia em que não disfrutar disto, vou-me embora tranquilamente e vou jogar golfe cinco dias por semana», atirou.

O técnico foi questionado se acha que um treinador sem ligação ao clube já teria sido despedido, mas o holandês rejeitou a ideia.

«Não sei. Eu tenho a vantagem de conhecer a casa, mas no final o que me pedem é o mesmo: ganhar», sublinha.

Em relação à atitude dos adeptos, que lhe cercaram o carro, Koeman disse ser um «problema social».

«Não penso que haja solução para o que se passou. São pessoas com problemas de educação, não sabem o que são normas e valores. O ambiente no estádio foi diferente, mesmo quando estava 2-0», considerou o holandês, referindo que alguns jogadores, bem como o ex-futebolista Carles Puyol, passaram pelo mesmo.

Após a derrota na 10.ª jornada, o Barcelona, que é adversário do Benfica na Liga dos Campeões e perdeu em Lisboa por 3-0, é nono classificado no campeonato, a seis pontos do líder Real Sociedad, e cinco de Real Madrid e Sevilha, que têm menos um jogo.