É um princípio de um final feliz para o Barcelona e para Dani Olmo e Pau Víctor.

A La Liga comunicou ao clube catalão que já tem a sua situação salarial normalizada, cumprindo as regras de fair play e poderá contratar jogadores em janeiro.

Ora, para os blaugrana o objetivo no primeiro mês do ano é o registo de dois nomes: Dani Olmo e Pau Víctor.

Após a apresentação de documentos da venda de camarotes VIP no novo estádio do Barcelona, a La Liga deu o primeiro passo para o registo ao considerar válidas as receitas de cerca de 60 milhões de euros.

O organismo da liga espanhola entende que o Barcelona já cumpre a regra económica, mas os dois jogadores não estão registados, e informou os serviços jurídicos da Real Federação de Futebol Espanhola [RFEF] para avaliarem o caso.

O Barcelona, por sua vez, já apresentou as suas alegações à RFEF e está a trabalhar numa solução para todas as partes. O clube catalão acredita que, este sábado, ou ainda na próxima terça-feira, poderá haver fumo branco para que os dois jogadores possam voltar a ser oficialmente registados.

De recordar, ainda esta sexta-feira, o agente de Dani Olmo expressou a seu desagrado com toda esta situação, algo que pode estar quase a ser resolvido.