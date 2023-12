Mais um empate nos jogos deste domingo da La Liga, desta vez entre o Las Palmas e o Cádiz, em jogo que terminou em 1-1.

O primeiro golo do encontro surgiu cedo, com Pejino, do Las Palmas, a colocar a bola no fundo das redes logo aos 7 minutos. No lado Cádiz foi Chris Ramos quem marcou o golo do empate, já perto do fim, aos 83 minutos.

Com este resultado, o Las Palmas desce para o nono lugar, com 25 pontos, e o Cádiz, que continua sem vencer na La Liga desde 1 de setembro, frente ao Villarreal (3-1), ocupa neste momento o 16.º lugar, com 14 pontos.

De notar que é o terceiro empate na La Liga, este domingo, depois do Almeria-Mallorca (0-0) e do Real Sociedad-Betis (0-0).