A Liga espanhola (LaLiga) condenou os atos de ódio e intimidação contra Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid.

«A La Liga condena energicamente os atos de ódio e intimidação a Vinicius Júnior. A intolerância e a violência não têm lugar no nosso desporto. Tal como em ocasiões anteriores, a Liga insta as forças de segurança do estado para que investiguem os factos», refere o organismo em comunicado.

Esta reação surge após ter aparecido numa ponte uma tarja de ódio contra o Real Madrid e um boneco enforcado com a camisola do jogador brasileiro dos merengues. Isto a poucas horas do dérbi entre Real e Atlético Madrid para a Taça do Rei.

Um boneco com a camisa de Vinicius Júnior foi pendurado em uma ponte, próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, simulando um enforcamento. Acima, uma faixa com a frase “Madrid odia al Real”, lema da Frente Atlético, grupos de ultras do Atlético de Madrid. pic.twitter.com/HjtSZ6qXWM — Gustavo Hofman (@gustavohofman) January 26, 2023

O clube colchonero também já reagiu ao sucedido. «A rivalidade entre os clubes é máxima, mas o respeito também. Nenhum indivíduo, seja quais forem as suas intenções ou as suas cores, pode manchar a convivência entre adeptos de equipas diferentes. É responsabilidade de todos evitá-lo», referiu o Atlético Madrid, que disse esperar que as autoridades encontrem o autor ou autores da situação e se faça justiça para que este tipo de comportamento seja erradicado.