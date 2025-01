A Liga Espanhola (LaLiga) contestou a decisão do Conselho Superior do Desporto (CSD), que aceitou a providência cautelar do Barcelona para levantar a suspensão das inscrições de Dani Olmo e Pau Víctor, que poderão assim continuar a competir até ao resultado do recurso do clube catalão.

Em comunicado, a LaLiga diz desconhecer os argumentos do Barcelona e dos jogadores no recurso e que vai estudar a resolução do CSD no sentido de avaliar um eventual recurso da mesma.

A deliberação do Conselho Superior do Desporto suportou-se nos graves prejuízos económicos e desportivos ao clube e aos futebolistas, além do prejuízo para os interesses da seleção espanhola caso os dois jogadores continuassem suspensos.

Ainda que manifeste desacordo com a decisão do CSD, a LaLiga refere que vai debruçar-se em tempo oportuno sobre o tema dos «direitos dos desportistas à carreira desportiva».