O empate do Real Madrid com o Elche (2-2) no domingo provocou reações por parte de alguns jogadores do Barcelona nas redes sociais. Lamine Yamal e Gavi destacaram a atuação da equipa alicantina, reacendendo a atenção para a rivalidade com os merengues, que tem estado em destaque desde o El Clásico do passado dia 26 de outubro.

Ambos os jogadores dirigiram mensagens a dois colegas do Barcelona que estão cedidos ao Elche por empréstimo.

Na manhã desta segunda-feira, Yamal republicou uma fotografia de Héctor Fort durante o encontro, acompanhada de vários emojis.

Já Gavi reagiu logo após o apito final, elogiando, através de uma história publicada no Instagram, a exibição do guarda-redes Iñaki Peña: «Ótimo trabalho, Iñaki!!! Estou muito feliz por ti, irmão».

As reações surgem numa fase em que a luta pelo primeiro lugar da Liga espanhola se mantém equilibrada. O Real Madrid lidera com 32 pontos, mais um do que o Barcelona.