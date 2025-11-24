Lamine Yamal e Gavi elogiam Elche após empate do Real Madrid
Publicações nas redes sociais destacam atuações de jogadores do Barcelona que estão emprestados
Publicações nas redes sociais destacam atuações de jogadores do Barcelona que estão emprestados
O empate do Real Madrid com o Elche (2-2) no domingo provocou reações por parte de alguns jogadores do Barcelona nas redes sociais. Lamine Yamal e Gavi destacaram a atuação da equipa alicantina, reacendendo a atenção para a rivalidade com os merengues, que tem estado em destaque desde o El Clásico do passado dia 26 de outubro.
Ambos os jogadores dirigiram mensagens a dois colegas do Barcelona que estão cedidos ao Elche por empréstimo.
Na manhã desta segunda-feira, Yamal republicou uma fotografia de Héctor Fort durante o encontro, acompanhada de vários emojis.
Já Gavi reagiu logo após o apito final, elogiando, através de uma história publicada no Instagram, a exibição do guarda-redes Iñaki Peña: «Ótimo trabalho, Iñaki!!! Estou muito feliz por ti, irmão».
As reações surgem numa fase em que a luta pelo primeiro lugar da Liga espanhola se mantém equilibrada. O Real Madrid lidera com 32 pontos, mais um do que o Barcelona.