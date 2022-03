Joan Laporta fez um balanço do primeiro ano do novo mandato como presidente do Barcelona, numa longa entrevista à Barcelona TV.

Laporta define a contratação de Xavi para o banco dos culé como o ponto alto até ao momento, deixando rasgados elogios ao antigo médio.

«O melhor [do mandato] até ao momento foi a chegada de Xavi, que recuperou a mentalidade vencedora da equipa e devolveu a esperança aos adeptos», defende.

O dirigente revelou ainda que ponderou despedir Ronald Koeman no final da época passada, explicando a razão pela qual manteve o holandês que foi um jogador histórico do clube.

«No final da época passada tinha muitas dúvidas sobre a continuidade do treinador e fi-lo saber isso mesmo. Mas ele queria continuar. Dei-lhe uma oportunidade por respeito a uma lenda, mas houve um momento em que vimos que as coisas não estavam bem e tive de tomar uma decisão», recorda.

«Fi-lo respeitando as pessoas. Olhando para trás, devia ter feito a mudança [de treinador] mais cedo. Devia ter seguido a minha intuição. Vou recordar Koeman sempre pelo golo em Wembley [que valeu a Champions, em 1992] e por ser um treinador que apostou em jovens. Ele está magoado, mas espero que lhe passe», concluiu.