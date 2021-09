Joan Laporta deu um voto de confiança ao treinador Ronald Koeman garantindo que o lugar do treinador holandês não está dependente do resultado do Barcelona esta quinta-feira em Cádiz, mas também diz que cada um tem de assumir as respetivas responsabilidades.

«Nós somos responsáveis por governar o clube, temos mais informação na hora de tomar decisões e temos de ponderar tudo muito mais. Para nós não é um problema tomar decisões de qualquer tipo, e se as for preciso toma num momento determinado, vamos tomá-las, que sejam de cariz económico, desportivo ou social», começou por destacar o presidente do clube catalão em declarações ao programa El Chiringuito.

O Barcelona vem de um empate, em casa, diante do Granada, arrancado já perto do final do encontro, mas o presidente garante que o lugar de Koeman não depende do resultado da equipa em Cádiz. «Estamos ao lado do treinador, é o técnico da primeira equipa do Barcelona e o que queremos é que as coisas lhe saiam bem. Os treinadores, não apenas Koeman, estão muito condicionados pelos resultados e no caso do Barcelona também pelo jogo. Mas o Koeman é nosso treinador e hoje estamos com ele», destacou.

Na antevisão do jogo com o Cádiz, Koeman apresentou-se na conferência de imprensa para ler um comunicado e, ao contrário do que é habitual, não respondeu a perguntas dos jornalistas. Uma opção que quase apanhou Laporta de surpresa. «Fomos informados à última hora de ia ler esse comunicado. Ele tem a obrigação de comparecer em conferência de imprensa e é livre para responder e manifestar-se como entender. Respeitamos a decisão do treinador, mas soubemos apenas um pouco antes, nós e os capitães», destacou.

Um comunicado em que Koeman apontava para a situação difícil que se vive no clube. «Estamos num momento difícil e acho que devemos ter muita serenidade e esperar um bom resultado frente ao Cádiz, porque é o que interessa. Estas situações superam-se com resultados», comentou ainda.

Koeman recebeu, assim, um voto de confiança, mas apenas para o jogo desta quinta-feira. Na próxima quarta-feira, no Estádio da Luz, frente ao Benfica, o lugar do treinador holandês pode voltar a ser discutido.