Eleito novo presidente do Barcelona com 54,28 por cento dos votos, Joan Laporta mostrou-se novamente convicto de que Lionel Messi quer ficar no clube e renovar, assim, o contrato que termina no final desta temporada.

«Foi muito bonito ver Messi a votar. É mais uma prova de que ama o Barça e estou convencido de que quer ficar», disse o novo presidente do emblema culé.

«Alguns jogadores felicitaram-me por ter vencido. Quem? Por exemplo o Leo Messi, o Gerard Piqué, o Jordi Alba... creio que é normal», acrescentou.

Neste domingo, ainda antes de ser eleito, Joan Laporta garantiu aos jornalistas que ligaria a Jorge Messi, pai do jogador argentino, no próprio dia para começar a tratar de um dos dossiers mais delicados do Barcelona: a permanência do maior futebolista da história do clube.

Recorde-se que Laporta foi presidente do Barcelona de 2003 a 2010.