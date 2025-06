O Las Palmas está de luto depois de confirmada a morte de Zeben Ramos, jogador de 23 anos que estava em coma induzido, na sequência de um atropelamento de que foi vítima no passado dia 9 de junho.

O lateral esquerdo ainda foi submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência no Hospital Universitário de Gran Canaria, ficou em coma induzido, mas não recuperou das graves lesões que sofreu no dia fatídico, horas depois de ter festejado a promoção do Las Palmas C à terceira divisão do futebol espanhol.

«Queremos enviar as nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, companheiros e a todas as pessoas que compartilharam o caminho com ele na sua trajetória desportiva. Toda a família amarela está unida na dor pela perda de Zeben», escreveu o clube numa nota publicada nas redes sociais.