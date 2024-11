O Leganés prepara-se para receber o Real Madrid no próximo domingo, no regresso da liga espanhola, e, no lançamento do jogo, fez uma provocação aos merengues, relacionada com o facto de Vinicius Junior não ter conquistado a Bola de Ouro de 2024 que, como se sabe, foi entregue a Rodri, do Manchester City.

No vídeo publicado nas redes sociais, a Bola de Ouro é roubada da sede do France Football, a revista francesa que atribui o prémio, e colocada no balneário que o Real Madrid vai utilizar no próximo domingo, mas depois acaba por ser desviada pela mascote do clube.

«Queridos amigos do Real Madrid, dizem que em Leganés os sonhos cumprem-se, mas esperamos que não seja neste jogo», escreve o clube na mensagem que acompanha o vídeo.