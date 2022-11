Ao segundo jogo, Carlos Carvalhal somou o primeiro ponto no comando do Celta de Vigo.

Em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola, a equipa galega empatou fora sem golos com o Rayo Vallecano, no mesmo palco onde o Real Madrid havia sido derrotado no início da semana por 3-2. Gonçalo Paciência foi titular no Celta e saiu aos 65 minutos, para dar lugar a Iago Aspas.

Com este resultado, o Celta passa a somar 12 pontos e está fora da zona de despromoção. Já o Rayo Vallecano chega aos 22 pontos e segue na primeira metade da tabela e muito perto dos lugares de acesso à Europa.