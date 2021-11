O Osasuna empatou a um golo na receção ao Elche, em jogo da 15.ª jornada da Liga espanhola.

Este foi o sexto jogo consecutivo sem vencer para a equipa de Pamplona.

Os dois golos aconteceram nos 20 minutos iniciais. Ante Budimir inaugurou o marcador para o Osasuna logo aos 7 minutos de penálti e Fidel empatou para o Elche ao minuto 19.

Com este resultado, o Osasuna está no 10.º lugar da Liga com 20 pontos. Já o Elche é 17.º com 12 pontos.