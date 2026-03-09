Javier Tebas, presidente da liga espanhola, está determinado em implementar o fora de jogo automático nos jogos de La Liga já a partir da próxima temporada, mas precisa que a tecnologia seja, entretanto, homologada pela FIFA.

O dirigente anunciou a decisão depois de ter estado reunido, esta segunda-feira, com o presidente da federação espanhola, Francisco Soto, bem como os representantes da arbitragem espanhola, na cidade do futebol de Las Rozas.

«Estamos a implementar, vamos ver se já para o ano que vem, o fora de jogo automático. Agora já está a funcionar o sistema semiautomático, mas pessoalmente não gosto de semis. Passaria por colocar um chip numa bola que esteja homologada pela FIFA para que detete o tempo de remate. É preciso um sistema de câmaras especiais nos estádios», explicou.

A introdução desta nova tecnologia permitiria anular a análise aos frames das linhas de fora de jogo e, desta forma, menos tempo de paragem nos jogos. «Falta a homologação, ver as diferentes marcas de bolas que há nas ligas…é preciso coordenar. Mas é um objetivo que estamos a planear a nível tecnológico para a próxima temporada», destacou ainda Tebas.

O presidente da federação, Fran Soto, garantiu, entretanto, que os árbitros da liga espanhola vão ser aumentados. «Já houve um acordo no início da temporada que está dependente do convénio coletivo, mas que depois vai ser aplicado com retroativos. Quanto aos valores em causa, prefiro manter no foro interno. Não vale a pena estarmos a falar em percentagens porque não é assim tão linear», destacou.

A violência sobre os árbitros nos jogos da formação, muito frequente em Espanha, também esteve em cima da mesa. É um assunto que tira o sono ao presidente da federação espanhola. «Estamos a trabalhar numa proposta concreta. Estamos a analisar a possibilidade de que o árbitro seja considerado um agente de autoridade, como já se faz noutros países. Existem protocolos para se evitar a violência verbal. As agressões físicas normalmente são precedidas de agressões verbais. É um assunto que a mim me tira o sono», destacou ainda Fran Soto.