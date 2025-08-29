Sem Thierry Correia nem André Almeida, ambos de fora por lesão, o Valência somou a primeira vitória nesta edição da Liga espanhola, ao derrotar em casa o Getafe por contundentes 3-0.

Diakhaby inaugurou o marcador aos 30 minutos e Danjuma dobrou a vantagem da formação «che» ao minuto 54.

Já em tempo de compensação, o ponta de lança Hugo Duro fez o 3-0 final.

Com este resultado, o Valência sobe, à condição, ao oitavo lugar na Liga espanhola, agora com 4 pontos em três jogos. O Getafe, que integra o pelotão de líderes após duas vitórias seguidas no arranque da prova, segue com 6 pontos.