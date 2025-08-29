Espanha
Há 40 min
Liga espanhola: sem portugueses, Valência estreia-se a ganhar
Triunfo por 3-0 sobre o até agora 100 por cento vitorioso Getafe
Triunfo por 3-0 sobre o até agora 100 por cento vitorioso Getafe
Sem Thierry Correia nem André Almeida, ambos de fora por lesão, o Valência somou a primeira vitória nesta edição da Liga espanhola, ao derrotar em casa o Getafe por contundentes 3-0.
Diakhaby inaugurou o marcador aos 30 minutos e Danjuma dobrou a vantagem da formação «che» ao minuto 54.
Já em tempo de compensação, o ponta de lança Hugo Duro fez o 3-0 final.
Com este resultado, o Valência sobe, à condição, ao oitavo lugar na Liga espanhola, agora com 4 pontos em três jogos. O Getafe, que integra o pelotão de líderes após duas vitórias seguidas no arranque da prova, segue com 6 pontos.
RELACIONADOS
Itália: Milan estreia-se a vencer e Cremonese volta a surpreender na Serie A
Benfica: Bajrami e Rafael Rodrigues saem em definitivo para Tiago Gouveia ser emprestado
VÍDEO: o segundo hat-trick da carreira de João Félix (depois da noite épica na Luz)
Alvo do Benfica estreia-se a titular em 2025/26 na derrota do Levante
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS