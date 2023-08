Apesar da boa réplica dada ao Manchester City na Supertaça Europeia - perdida apenas no desempate da marca dos 11 metros - na Liga espanhola o Sevilha está a ter um arranque de época desastroso.

Nesta segunda-feira, depois da derrota caseira com o Valência na ronda inaugural, o conjunto da Andaluzia perdeu fora com o Alavés por 4-3.

A equipa basca inaugurou o marcador, mas o Sevilha virou na primeira parte com golos de Abdel Abqar (na própria baliza aos 15m) e de Lamela ao minuto 41.

O Alavés ainda empatou antes do intervalo (Ruben Duarte aos 44m) e à hora de jogo já vencia por 4-2, com bis de Kike García (54 e 59m). O melhor que o Sevilha conseguiu foi reduzir já para lá do minuto 90, por intermédio de Rafa Mir.

Com este resultado, o Sevilha mantém-se com zero pontos na Liga espanhola, enquanto o Alavés soma os primeiros três.

A ter um arranque de época notável está o Rayo Vallecano. Com Bebé em campo para os minutos finais, a equipa de Madrid venceu fora o Granada (André Ferreira foi titular e Manafá não saiu do banco) por 2-0. Álvaro García (75m) e Pathé Ciss (79m) fizerm os golos.

O Rayo Vallecano é uma de três equipas só com vitórias na Liga espanhola: as outras são o Real Madrid e o Valência.