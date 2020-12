Joan Laporta, presidente do Barcelona entre 2003 e 2010 e candidato às próximas eleições do clube catalão, deu que falar a meio do mês quando comprou o espaço publicitário de um prédio paredes-meias com o Estádio Santiago Bernabéu, casa do eterno rival Real Madrid.

«Vontade de voltar a ver-vos», podia ler-se numa lona gigante que cobria uma das fachadas do edifício. Agora, em entrevista ao canal do Youtube do apresentador de rádio Dani Senabre, o ex-dirigente recordou o momento.

«A lona era como dizer: tenho vontade de dar-vos seis», disse numa alusão ao histórico triunfo por 6-2 dos blaugrana naquele mesmo palco a 2 de maio de 2009, antes de dissecar mais sobre a ideia. «Significa atrevimento, preparação, experiência. Que tenho vontade de voltar a viver essa rivalidade com respeito.»