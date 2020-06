O Sevilha e o Barcelona empataram 0-0 nesta sexta-feira, num jogo muito pobre de ambas as equipas.

Com Nélson Semedo a titular na equipa catalã, o Barcelona nunca conseguiu incomodar verdadeiramente a baliza dos andaluzes, que, apesar de menor posse de bola, até foi mais perigoso durante os 90 minutos.

Com este empate, a equipa de Quique Setién deixa a liderança à mercê do Real Madrid, que joga no domingo em casa da Real Sociedad e pode igualar os 65 pontos que o Barcelona soma agora.

Já o Sevilha, de Julen Lopetegui, pode perder o terceiro lugar para o At. Madrid que, caso vença na receção ao Valladolid, apanha a equipa sevilhana.