Julen Lopetegui deixou de ser treinador do Sevilha nesta quarta-feira, após a derrota do conjunto espanhol frente ao Borussia Dortmund, que deu seguimento a uma série de maus resultados.

Após a emocionada despedida dos adeptos no centro do relvado, que pode ver no vídeo associado a este artigo, o antigo treinador do FC Porto falou aos jornalistas e assegurou não guardar ressentimentos pela decisão da direção do clube.

«São sentimentos mistos e o primeiro que me sai é o de agradecimento ao clube, adeptos e cidade… A Monchi [diretor desportivo], à direção, a toda a gente. Vivemos coisas muito bonitas. O outro é de pena por deixar um clube do qual gosto muito», declarou.

Questionado se se sentiu respeitado no momento do despedimento, Lopetegui afastou polémicas.

«Hoje não é dia para isso. É apenas para agradecer ao clube e a todos pelo que vivi aqui. Não tenho um sentimento negativo. Tristeza sim, mas sentimentos negativos conta alguém, não», resumiu.