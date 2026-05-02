Luís Castro goleado por Villarreal que garante a Champions
Levante continua a lutar pela permanência na Liga Espanhola
Levante continua a lutar pela permanência na Liga Espanhola
O Levante foi este sábado goleado no terreno do Villarreal por 5-1, naquele que foi o pior resultado de Luís Castro desde que assumiu o comando técnico da equipa, em dezembro do ano passado.
Com este resultado, o Levante continua no penúltimo lugar da Liga Espanhola, a três pontos do primeiro lugar acima da linha de água e com mais um jogo nesta altura.
Ainda assim, Luís Castro, que pegou na equipa no último lugar, com apenas dez pontos, continua na luta pela permanência, depois de ter somando 22 pontos.
Já o Villarreal garantiu o apuramento para a fase de liga da Champions da próxima época, ao cimentar o terceiro lugar, com 16 pontos acima do quinto classificado (que é o Betis), quando faltam disputar quinze.
Ora o Villarreal, que teve o internacional português Renato Veiga a tempo inteiro no centro da defesa, inaugurou o marcador aos 38 minutos, através do georgiano Georges Mikautadze.
Já na segunda parte, o Levante ainda empatou, aos 51, por intermédio de Carlos Espi, mas depois só deu Villarreal: Alberto Moleiro, aos 62 minutos, Mikautadze, aos 68, Tajon Buchanan, aos 87, e o costa-marfinense Nicolas Pepe, aos 90, construíram a goleada.