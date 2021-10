Luis Enrique não escondeu a satisfação com a exibição da Espanha frente à Itália, na primeira meia-final da Liga das Nações, elogiando toda a equipa, mas reservando palavras especiais para Gavi que se estreou pela Roja aos 17 na os com uma exibição personalizada.

«Foi um jogo que nos saiu muito bem. Os dois adversários apresentaram as melhores armas, mas conseguimos voltar a gerar perigo, a pressionar bem, estou m uito satisfeito. Com apenas um treino e meio é muito difícil, mas os jogadores tiveram uma atitude genial», começou por destacar.

Entre os jogadores espanhóis, destacou-se Gavi que estreou-se pela Roja aos 17 anos, passando a ser o jogador mais jovem a representar a principal equipa de Espanha. «Estamos a falar de um caso fora do normal, ele joga como se estivesse no pátio da sua casa. É prazer ver um jogador com esta qualidade e personalidade. É o futuro da seleção, como muitos outros que estiveram aqui», comentou.

A seleção espanhola jogou sem um ponta de lança de raiz, mas acabou por destroçar a Itália com o coletivo e dois golos de Ferran Torres. «Temos noves. Chegámos aos golos de forma coletiva. O Ferran e o Oyarzabal estiveram espetaculares. O Marcos Alonso também. Agora é fácil dizer, mas estamos a cumprir com a promessa de crescermos como equipa», prosseguiu.

A Espanha deixou pelo caminho a campeão da Europa e vai, agora, discutir o título, no próximo domingo, com o vencedor do embate entre a Bélgica e a França. «As equipas boas são as que ganham títulos. Tanto a Bélgica como a França têm excelentes equipas. Vamnos tentar complicar a vida ao adversário e tentar ganhar o título», comentou ainda.