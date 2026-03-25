Luís Godinho vai arbitrar o particular entre Espanha e Sérvia, agendado para sexta-feira (20h de Portugal Continental), em Villarreal. O árbitro português vai ser auxiliado pelos compatriotas Rui Teixeira, Paulo Brás e Hélder Malheiro.

Depois de medir forças com a Sérvia, a Espanha joga ante o Egito no Qatar, na terça-feira (20h). Estes particulares servem de alternativa à Finalíssima, duelo com a Argentina cancelado pela FIFA.

A “Roja” integra o Grupo H do Mundial 2026, na companhia de Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.