Espanha
Há 48 min
Luís Godinho arbitra particular entre Espanha e Sérvia
Jogo agendado para sexta-feira serve de alternativa à Finalíssima
Jogo agendado para sexta-feira serve de alternativa à Finalíssima
Luís Godinho vai arbitrar o particular entre Espanha e Sérvia, agendado para sexta-feira (20h de Portugal Continental), em Villarreal. O árbitro português vai ser auxiliado pelos compatriotas Rui Teixeira, Paulo Brás e Hélder Malheiro.
Depois de medir forças com a Sérvia, a Espanha joga ante o Egito no Qatar, na terça-feira (20h). Estes particulares servem de alternativa à Finalíssima, duelo com a Argentina cancelado pela FIFA.
A “Roja” integra o Grupo H do Mundial 2026, na companhia de Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.
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