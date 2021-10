Luis Suárez revelou que a chamada de Ronald Koeman a dispensá-lo do Barcelona durou apenas 40 segundos. O avançado uruguaio, agora no Atlético Madrid, acusa o treinador holandês de ter «falta de personalidade», mas garante que não guarda rancor ao clube catalão.

«A chamada de Koeman para me dizer que não contava comigo durou 40 segundos, não é forma de se despedir uma lenda. Primeiro disse-me que eu não entrava nos planos dele e, logo a seguir, disse-me que se não resolvesse o meu contrato ia jogar contra o Villarreal. Faltou-lhe personalidade para dizer as coisas de uma forma mais clara, se era ele que não me queria ou se era o clube que não me queria», contou o internacional uruguaio numa conversa no canal Twitch Jigantes FC em que também falou do compatriota Darwin Nuñez.

Os dias que se seguiram ao curto telefonema de Koeman não foram fáceis para Suárez. «Foram dias muito difíceis por tudo o que dei ao clube. Falei com a Sofia (esposa) e com o Leo [Messi] depois da chamada. Foi um ano complicado por tudo. Messi pediu para sair e a mim largaram-me. As nossas duas famílias passaram mal. Chegava a casa muito mal depois de treinar», contou.

Apesar de tudo, Luis Suárez não guarda rancor ao clube catalão. «Vou estar sempre agradecido ao Barça porque apostou em mim quando ninguém me queria», acrescentou.

Já depois da saída de Suárez, falou-se que o avançado recusou baixar o salário para continuar no Barça, mas o jogador garante que esse factor não esteve em cima da mesa. «Isso é fácil dizer agora, mas no momento isso nunca foi problema. Até o teria feito, como fizeram outros colegas meus agora. Estou agradecido ao Barça por tudo o que me deu», insistiu.

No passado fim de semana, o Atlético Madrid derrotou o Barcelona por 2-0 e Suárez marcou um dos golos. «O que vi foi uma equipa mal de ânimos, as imagens falam por si e só de olhar para os meus companheiros sentia a sua dor», comentou.

Antes de perder com o Atlético Madrid, o Barcelona também perdeu com o Benfica (0-3), na Liga dos Campeões, num jogo em que o compatriota Darwin Nuñez esteve em plano de destaque com dois golos. «Já tinha falado ao Barça dele quando ele ainda estava no Almeria. Não vou dizer mais, senão acusam-me de estar a sugerir contratações», destacou ainda Suárez.