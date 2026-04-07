O duelo entre Mallorca e Real Madrid, que terminou com triunfo dos insulares por 2-1, voltou a ficar marcado pela rivalidade intensa entre Pablo Maffeo e Vinicius Jr., num encontro repleto de provocações, gestos e momentos de grande tensão.

O programa El Día Después, da Movistar divulgou vários momentos tensos durante a partida. Logo nos primeiros minutos, Maffeo reagiu às queixas do internacional brasileiro com um gesto provocatório, «já estás a falar», ao qual Vinícius respondeu com um «túnel» e um sorriso irónico perante os assobios vindos das bancadas.

O clima foi aquecendo e atingiu um dos momentos mais quentes quando o extremo do Real Madrid evitou uma entrada dura do adversário e, já depois da jogada, se dirigiu ao lateral com palavras fortes: «Vou-te matar», captadas pelas câmaras de televisão.

A troca de argumentos não ficou por aí. Pouco depois, Maffeo empurrou Vinicius, viu cartão amarelo e respondeu com nova provocação. «Não sejas tão chato, és um chorão», disse o argentino.

O defesa do Mallorca acabaria ainda por fazer o gesto de «bola de praia», numa alusão às críticas dirigidas ao brasileiro na corrida à Bola de Ouro perdida frente a Rodri, recebendo como resposta um comentário irónico: «De praia? Sim… fazes isso para aparecer na televisão», referiu Vinicius.

O episódio terminou de forma insólita, com Maffeo a atirar beijos ao adversário, encerrando mais um capítulo de uma rivalidade que teve início na época 2021/22 quando o jogador brasileiro alegadamente terá dito a Maffeo que o Maiorca ia descer de divisão durante um jogo, num ano complicado para os insulares.