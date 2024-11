O Maiorca recebeu e bateu o Valencia por 2-1, esta sexta-feira, no jogo de abertura da 15.ª jornada da liga espanhola, subindo até ao quinto lugar e deixando a equipa do Mestalla em zona de despromoção.

Com Samu Costa a titular a equipa a casa entrou bem no jogo, mas foram os visitantes a adiantarem-se no marcador, depois do VAR ter detetado um corte com a mão de Mojica. Luis Rioja, desde a marca dos onze metros, atirou a contar.

A equipa insular acelerou o jogo e acabou por chegar ao empate mesmo em cima do intervalo, com um golo de Larin a fechar uma boa jogada que envolveu ainda Navarro e Dani.

Um empate que se manteve até ao minuto 81 e que acabou por ser desfeito pelo suplente Abdón Prats que só precisou de três minutos em campo para marcar. Foi já com o Maiorca em vantagem que André Almeida saiu do banco do Valencia para jogar pouco mais de cinco minutos.

Com esta vitória, o Maiorca entra em zona de acesso às competições europeias, no quinto lugar enquanto o Valencia continua no fundo da classificação, em zona de despromoção, apenas à frente do Espanhol e do Valladolid.

