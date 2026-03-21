Maiorca de Samu Costa consente derrota dramática em Elche
Equipa insular esteve a ganhar, mas permitiu reviravolta e ainda desperdiçou penálti sobre o minuto 90
Derrota dramática do Maiorca de Samu Costa na visita ao campo do Elche (1-2), com os visitantes a permitirem uma reviravolta no marcador e a desperdiçarem uma grande penalidade já em tempo de compensação que podia ter dado o empate. Um enorme balde de água fria, até porque a equipa da casa saiu da zona de despromoção por troca com a equipa insular.
O Maiorca, com Samu a titular, poucas horas depois de ter sido convocado para a Seleção Nacional, até entrou bem no jogo, com uma boa rotação da bola e uma grande oportunidade que Muriqi desperdiçou. Já o Elche, sem André Silva e Martim Neto, foi crescendo no jogo, mas os visitantes acabaram mesmo por adiantar-se no marcador, já na segunda parte, aos 58 minutos, num grande lance protagonizado por Luvumbu que depois de perder a oportunidade de remate, atrasou para o pontapé certeiro de Pablo Torre.
Um golo que acabou por despertar o Elche que, três minutos depois, empatou, com um disparo de Rafa Mir. Uma reação que moralizou a equipa da casa que acabou mesmo por virar o resultado, aos 71 minutos, num dos melhores lances do jogo. Febas deu de calcanhar para Varela que cruzou para o segundo poste onde surgiu Tete Morente a rematar para o fundo das redes.
O jogo seguiu tenso e o Maiorca ainda teve uma oportunidade soberana para empatar o jogo quando, aos 89 minutos, Bigas cortou uma bola na área com o braço. O árbitro foi chamado pelo vídeoárbitro e acabou mesmo por apontar para a marca dos onze metros, mas Muriqi atirou para a bancada. Ainda se jogaram mais onze minutos, mas a equipa da casa já não deixou escapar a primeira vitória de 2026.
Um triunfo que permite ao Elche ultrapassar o Maiorca e o Alavés e sair da zona de despromoção, onde está agora o Maiorca.
