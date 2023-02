Pedri saiu lesionado do empate entre o Barcelona e o Manchester United (2-2), na passada quinta-feira, em jogo do play-off da Liga Europa, e os exames realizados já esta sexta-feira apontam para uma paragem que pode ir até três semanas.

O jovem médio foi substituído, aos 40 minutos, por Sergi Roberto, depois de ter apresentado queixas musculares. Os exames realizados esta sexta-feira confirmaram, entretanto, as piores notícias para o médio. «Os exames realizados esta manhã confirmam que Pedri sofreu uma lesão muscular na coxa direita», escreveu o clube catalão num comunicado.

O Barça não adianta o tempo de paragem, dizendo apenas que o seu regresso está dependente da evolução da lesão, mas os jornais espanhóis falam numa paragem que pode ir até três semanas.

Certo é que o talentoso médio vai falhar o segundo jogo com o Manchester United, em Old Trafford, além das meias-finais da Taça do Rei, frente ao Real Madrid.