Andreas Christensen sofreu uma rotura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, na sequência de um lance durante o treino de sábado, informou este domingo o Barcelona, em comunicado oficial.

Após a realização de exames complementares, o clube catalão optou por um tratamento conservador, ficando a duração da recuperação dependente da evolução clínica do defesa-central dinamarquês.

Christensen, de 28 anos, soma 17 jogos na presente temporada, 12 para a Liga espanhola, quatro na Liga dos Campeões e um na Taça do Rei. A última utilização aconteceu frente ao Guadalajara, na ronda dos 32 avos da prova, encontro em que marcou o primeiro golo da vitória por 2-0 dos blaugrana.

A época do internacional dinamarquês tem sido marcada por alguns problemas físicos, tendo já falhado partidas frente a Olympiacos, Club Brugge, Real Madrid e Elche, devido a uma lesão muscular.