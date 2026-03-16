Mbappé, Bellingham e Carreras de regresso aos convocados do Real Madrid
Merengues defrontam o Manchester City nesta terça-feira
Merengues defrontam o Manchester City nesta terça-feira
O Real Madrid joga nesta terça-feira em Inglaterra, onde vai defrontar o Manchester City num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
Álvaro Arbeloa pode contar com alguns «reforços» de peso para esta deslocação europeia. Kylian Mbappé e Jude Bellingham, duas baixas nos merengues desde fevereiro, já estão recuperados e são opção para o treinador espanhol.
Da lista de convocados do Real Madrid consta ainda o nome de Álvaro Carreras, antigo jogador do Benfica, que não participou nos últimos dois encontros devido a lesão.
O Real Madrid recupera assim três peças importantes para a deslocação a Manchester, onde defende uma vantagem de 3-0. Recorde-se que os merengues venceram a primeira mão por 3-0 no Bernabéu e levam esta vantagem tranquila para a segunda mão, contra o Manchester City, num jogo com início marcado para as 20h00.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2026
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/vVN4RoIk6R