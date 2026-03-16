O Real Madrid joga nesta terça-feira em Inglaterra, onde vai defrontar o Manchester City num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Álvaro Arbeloa pode contar com alguns «reforços» de peso para esta deslocação europeia. Kylian Mbappé e Jude Bellingham, duas baixas nos merengues desde fevereiro, já estão recuperados e são opção para o treinador espanhol.

Da lista de convocados do Real Madrid consta ainda o nome de Álvaro Carreras, antigo jogador do Benfica, que não participou nos últimos dois encontros devido a lesão.

O Real Madrid recupera assim três peças importantes para a deslocação a Manchester, onde defende uma vantagem de 3-0. Recorde-se que os merengues venceram a primeira mão por 3-0 no Bernabéu e levam esta vantagem tranquila para a segunda mão, contra o Manchester City, num jogo com início marcado para as 20h00.