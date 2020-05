Antes de voltar aos treinos, na semana passada, Lionel Messi esteve 56 dias confinado em casa, em consequência da pandemia de covid-19 que afetou fortemente Espanha.

Em declarações ao jornal Sport, o jogador do Barcelona disse que, apesar das naturais limitações à prática desportiva em casa, se sente em forma. «Estou bem fisicamente. Treinei em casa e isso serviu para me manter em forma, ainda que não seja o mesmo que na Cidade Desportiva, com o pessoal a dirigir as sessões», admitiu.

Messi abordou também o facto de ter estado tanto tempo fechado em casa. «A parte psicológica foi dura para todos, porque é uma situação muito estranha, mas com o apoio da minha família, da minha mulher e dos meus filhos em casa, levámos a situação da melhor forma possível e aproveitámos para passar muito tempo juntos e fazer coisas que normalmente não podemos fazer», concluiu.