Ministério Público pede nove anos de prisão para Aguado por agressão sexual
Antigo jogador do Espanhol acusado de abusar de funcionária do clube em discoteca de Barcelona
Antigo jogador do Espanhol acusado de abusar de funcionária do clube em discoteca de Barcelona
O Ministério Público espanhol pede nove anos de prisão para Álvaro Aguado, antigo jogador do Espanhol, que é acusado de agredir sexualmente uma funcionária do clube catalão na casa de banho de uma discoteca de Barcelona, em junho de 2024.
A acusação pede ainda uma indemnização de 65 mil euros para a vítima, por danos morais e sequelas psicológicas provocadas pela agressão sexual.
Segundo o relatório do Ministério Público, que a agência EFE teve acesso, Aguado, de 28 anos, agrediu a vítima na madrugada de 24 de junho, na casa de banho masculina da discoteca Opimum e a vítima, apesar de dizer que estava em «estado de choque», terá pedido que «parasse» e que «não queria ter relações sexuais».
Segundo o mesmo relatório, o réu, que se encontra em liberdade provisória. «abandonou a sua postura, vestiu-se e disse à mulher: “Tu não me conheces e eu também não te conheço"».
O acusado e a vítima estavam numa zona reserva da discoteca a celebrar o regresso do Espanhol ao primeiro escalão e, segundo testemunhas no local, terão passado a noite a dançar, antes do incidente que os levou agora a tribunal. Aguado é acusado de agressão sexual com penetração bocal e vaginal sem preservativo.
Além da pena de nove anos, Aguado está proibido de aproximar-se a uma distância inferior a mil metros da vítima e de comunicar com ela por um período de oito anos, depois de cumprida a pena de prisão.