O ministro da Cultura e do Desporto de Espanha, Miquel Iceta, qualificou o beijo do presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, à jogadora Jenni Hermoso, no decorrer dos festejos do Mundial feminino, como «inaceitável» e exige um «pedido de desculpas».

«Vivemos um momento de igualdade, de direitos e respeito em relação às mulheres. Todos temos de ser especialmente cuidadosos nas nossas atitudes e nas nossas ações. Acho que é inaceitável beijar os lábios de uma jogadora para a felicitar. Todos merecem respeito», começou por dizer o governante no decorrer do programa radiofónico «As manhãs da RNE».

O ministro do Desporto não pede a demissão de Luis Rubiales, mas entende que o presidente da federação deve um pedido de desculpas aos espanhóis. «O primeiro que tem a fazer é dar explicações a pedir desculpa. Isso é o lógico e razoável. Quem tem responsabilidades públicas tem de ser extremamente cuidadoso porque estamos a passar uma mensagem à sociedade e a mensagem é: igualdade de direitos é respeito», acrescentou.

Luis Rubiales já se tinha referido às críticas como «palermices» e a própria jogadora veio a público desvalorizar o incidente garantindo que foi «um gesto mútuo, totalmente espontâneo pela alegria imensa de ganhar o Mundial».