Ezequiel Garay continua a recuperar da grave lesão que interrompeu a sua temporada e, ao mesmo tempo, está a acabar o contrato com o Valencia, sem ter recebido qualquer contato do clube do Mestalla para prolongar o vínculo. Uma situação que já gerou vários rumores e especulações e que levaram a mulher do antigo jogador do Benfica, a modelo Tamara Gorro, a vir a público em defesa do marido.

«As campanhas de desprestígio existem. Mas para que sejam efetivas, é preciso que a verdade seja demonstrável. Porque a tortilhas pode dar a volta num minuto», escreveu Tamara Gorro na sua conta de Twitter.

Las campañas de desprestigio existen. Pero para que sean efectivas hay que contar con la verdad y que sea demostrable. Porque la tortilla se te puede dar la vuelta en un minuto. — Tamara Gorro (@Tamara_Gorro) May 29, 2020

A verdade é que o futuro do central argentino, que já esteve infetado com a covid-19, continua uma incógnita. O defesa tem contrato até 30 de junho e continua a trabalhar na Cidade desportiva de Paterna, centro de treinos do Valencia, para recuperar da grave lesão dos ligamentos cruzados.

Uma lesão que interrompeu as negociações para um eventual prolongamento do contrato, depois de Garay ter recusado uma primeira proposta do clube do Mestalla.